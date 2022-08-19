Suriye ile siyasi diyalog olacak mı? Erdoğan'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt

Kaza, saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Sultanşehir Bulvarı üzerinde yaşandı. Hayrettin Temür'ün(52) kullandığı 58 BZ 112 plakalı cip, yolda seyir halinde olan Tayfur Şenel(48) yönetimindeki 06 COA 571 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hayrettin Temür olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Büşra Temür(23) ve Kadir Temür(21) ile kamyon şoförü Tayfur Şenel yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CİP, HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.