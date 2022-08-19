CİP, HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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CİP, HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI

19.08.2022 14:08

SİVAS'ta, cipin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

SİVAS'ta, cipin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Sultanşehir Bulvarı üzerinde yaşandı. Hayrettin Temür'ün(52) kullandığı 58 BZ 112 plakalı cip, yolda seyir halinde olan Tayfur Şenel(48) yönetimindeki 06 COA 571 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hayrettin Temür olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Büşra Temür(23) ve Kadir Temür(21) ile kamyon şoförü Tayfur Şenel yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CİP, HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: CİP, HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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