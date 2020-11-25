Cipin tamponuna sıkışan yavru kedi, sanayideki ustalarca çıkartıldı - Son Dakika

Kaleli ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kedi, sanayide ustalar tarafından cipin arka tampon kısmında sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Melih Kaleli, Camikebir Mahallesi'nde park ettiği cipinden kedi sesi geldiğini fark etti.

Sivas 'ta bir cipin arka tamponuna sıkışan yavru kedi, sanayide ustalar tarafından kurtarıldı.

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