Son Dakika Haberleri: Sivas'ta çoban arazide ölü bulundu
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Sivas'ta çoban arazide ölü bulundu

32 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir çoban arazide ölü olarak bulundu.

Sivas'ta çoban arazide ölü bulundu, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir çoban arazide ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Suşehri ilçesi Gökçekent köyünde arazide erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada cesedin köyün çobanı Erdoğan Demir'e (53) ait olduğunu tespit etti.
Demir'in cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:39 Kaynak: AA
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