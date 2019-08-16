Sivas'ta çoban arazide ölü bulundu
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir çoban arazide ölü olarak bulundu.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:39 Kaynak: AA
'ın Suşehri
ilçesinde bir çoban arazide ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Suşehri ilçesi Gökçekent
köyünde arazide erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma
ekipleri yaptıkları çalışmada cesedin köyün çobanı Erdoğan Demir'e (53) ait olduğunu tespit etti.
Demir'in cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Suşehri Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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