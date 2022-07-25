Sivas'ta çoban dehşeti! 3 kişiyi av tüfeğiyle katletti - Son Dakika
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Sivas'ta çoban dehşeti! 3 kişiyi av tüfeğiyle katletti

25.07.2022 10:15
Sivas'ta çoban dehşeti! 3 kişiyi av tüfeğiyle katletti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği kişilere av tüfeğiyle ateş açtı. Hedef olan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kale köyünde bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y. (24), Kadılı mevkiine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü O.T. (58), M.T. (20) ve K.P'ye (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri; O.T, M.T. ve K.P.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Şüpheli A.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü! Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü! Bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü Bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
Kaynak: AA

Yıldızeli, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta çoban dehşeti! 3 kişiyi av tüfeğiyle katletti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta çoban dehşeti! 3 kişiyi av tüfeğiyle katletti - Son Dakika
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