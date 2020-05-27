Sivas'ta çocuklar sokakları şenlendirdi - Son Dakika

SİVAS'ta 4 günlük kısıtlamanın ardından bugün verilen izinle sokağa çıkan 0-14 yaş grubu çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli anlar geçirdi.

Ramazan Bayramı süresince 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından bugün 0-14 yaş grubu çocuklara izin verildi. Saat 11.00-15.00 arasında uygulanan izinle birlikte bu yaş grubu arasındaki çocuklar, aileleriyle birlikte park, bahçe, cadde ve sokaklara akın etti. Hava sıcaklıklarının da yeniden mevsim normallerine dönmesiyle birlikte çocuklar ve aileleri, kendileri için verilen iznin keyfini yaşadı. Parklara koşturan çocuklar, gerekli sterilizasyon çalışmalarının yapıldığı salıncak ve kaydıraklarda gönüllerince oynadı. Bazıları ise en son bir hafta önce kullandıkları bisikletlerini doyasıya sürdü.

4 günlük kısıtlama nedeni ile ilk kez bu kadar uzun süreli kapalı kaldıklarını belirten aileler ve çocukları, yasağın sona ermesi ve çocuklara da izin verilmesinden memnun olduklarını dile getirdi.