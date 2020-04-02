Son Dakika › Güncel › Sivas'ta çocukların markete girmesi yasaklandı - Son Dakika
Sivas'ta çocukların markete girmesi yasaklandı
6 saat önce
Sivas'ta korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararla birlikte çocukların markette bulundurulmaları yasaklandı.
Sivas'ta korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararla birlikte çocukların markette bulundurulmaları yasaklandı.
Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Pandemi Kurulunca korona virüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Yapılan paylaşımda, "İlçeler arası ve merkeze olan her türlü ulaşımın kısıtlanması, taksi sayılarının yüzde 50 oranında azaltılarak nöbetleşe hizmet vermeleri, marketlerde çocukların bulundurulmaması ve şehrin caddelerinde kısıtlamalar getirilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullanıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:42 Kaynak: İHA
Son Dakika Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi Bakanların ve Bakanlıkların sosyal medya analiz raporu yayımlandı Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!