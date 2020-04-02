Sivas'ta çocukların markete girmesi yasaklandı - Son Dakika

Sivas'ta korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararla birlikte çocukların markette bulundurulmaları yasaklandı.



Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Pandemi Kurulunca korona virüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Yapılan paylaşımda, "İlçeler arası ve merkeze olan her türlü ulaşımın kısıtlanması, taksi sayılarının yüzde 50 oranında azaltılarak nöbetleşe hizmet vermeleri, marketlerde çocukların bulundurulmaması ve şehrin caddelerinde kısıtlamalar getirilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullanıldı. - SİVAS