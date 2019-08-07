Son Dakika Haberleri: Sivas'ta çok sayıda kaçak kol saati ve parfüm ele geçirildi
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Sivas'ta çok sayıda kaçak kol saati ve parfüm ele geçirildi

1 saat önce

Sivas'ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 101 adet kaçak kol saati ile 196 adet parfüm ele geçirildi.

Sivas'ta çok sayıda kaçak kol saati ve parfüm ele geçirildi, System.String[]
Sivas'ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 101 adet kaçak kol saati ile 196 adet parfüm ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik kent merkezindeki bir işyerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 101 adet kol saati ile 196 adet parfüm ele geçirildi. İşyeri sahibi A.I. hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİVAS
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:06 Kaynak: İHA
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