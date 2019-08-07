Sivas'ta çok sayıda kaçak kol saati ve parfüm ele geçirildi

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Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu

Bir ayda 8 soygun olayına karışan hırsız, suçüstü yakalandı

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi