SİVAS'TA ÇÖLYAK HASTALARINA GLÜTENSİZ RAMAZAN KOLİSİ - Son Dakika

İlk defa çizgisini bozdu! Daha önce hiç bu kadar kesin konuşmamıştı

SİVAS Belediyesi ihtiyaçlı durumdaki çölyak hastalarına özel glütensiz gıdalardan oluşan ramazan kolisi dağıtacak.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, glütensiz gıda bulmakta zorluk çeken çölyak hastaları için İnönü Bulvarı üzerinde hizmet veren büfeyi ziyaret etti. Burada çölyak hastalarıyla bir araya gelen Bilgin, Sivas'ta 300'e yakın çölyak hastası bulunduğunu ve ramazan ayında aralarından durumu iyi olmayan ailelerin belirlenip glütensiz gıda kolisi dağıtılacağını söyledi.

Bilgin, "Özbelsan A.Ş. bünyesinde hiçbir kar amacı gütmeden tamamen insana dokunan, çocuklarımızın yüzünü güldürecek ailelerimizi rahatlatacak glütensiz gıda büfesi projesini hayata geçirdik. Yaklaşık 1 yıldır hizmette olan bu büfeyle her çeşit ürünü ve ihtiyaç olabilecek hangi ürün varsa güvenilir bir şekilde temin edip buradan ailelerimize ulaştırıyoruz. Çocukların yüzündeki bir gülücük, onların yiyebildiği bir çikolata bizim milyonlarca lira harcayarak yapmış olduğumuz bir projeden çok daha değerli olduğunu hissetmiş olduk. Bundan sonra da inşallah devasa alt yapı üst yapı projelerini hayata geçireceğiz, hem de bunun gibi maddi olarak çok büyük yük olmasa dahi insanın hayatına dokunan, insanın hayatını kaliteli kılacak hizmetleri de inşallah şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Glütensiz Gıda Büfesi'ni kendisine gönderilen mektupta çikolata yiyemeyen bir kız çocuğundan etkilenerek açtıklarını belirten Bilgin, "Bu projenin kahramanı o kızımız aslında, onun şahsında tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bizde bundan sonra belediye olarak insan odaklı, insan merkezli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ramazan ayında çölyak hastası olup da maddi durumu elverişsiz olan kişilerin tespiti yapılarak 1 aylık gıda ihtiyaçları karşılanacak" diye konuştu.

İkiz kızları çölyak hastası olan Fikriye Güventürk ise "Çölyaklı aileler olarak böyle bir uygulama olduğu için çok mutluyuz. Sivasımıza çölyak hastalarının tüketebileceği ürünler açısından bir rahatlık kazandırıldı. Belediye başkanımız Hilmi ve bu büfenin hayata geçmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük rahatlık. Uygun ürün bulabilmek için sürekli marketleri dolaşıyorduk. Bu büfe çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.