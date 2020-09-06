Sivas'ta, Covid-19 hastaları filyasyon ekiplerince KPSS'ye taşındı - Son Dakika

Sivas'ta, Covid-19 hastaları filyasyon ekiplerince KPSS'ye taşındı
SİVAS'ta Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren koronavirüs hastası 80 aday, filyasyon ekipleri tarafından sınav merkezlerine taşındı.
SİVAS'ta Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren koronavirüs hastası 80 aday, filyasyon ekipleri tarafından sınav merkezlerine taşındı.
Memur olma hayalini kuran adaylar, ilk kez koronavirüs önlemleri altında KPSS sınavına girdi. Koronavirüs testleri pozitif ve temaslı olan adaylar için Sivas Valiliği tarafından Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi ve Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nde özel KPSS salonları hazırlandı. Koronavirüs testi pozitif olan ve sağlık durumları iyi olup, evde gözlem altında tutulan 80 aday, filyasyon ekipleri tarafından ambulans ve Sağlık Müdürlüğü'ne ait araçlarla sınav merkezlerine taşındı. Ailesinde pozitif vaka olmasına rağmen kendisinde hastalığa rastlanmayan kişiler ise özel araçlarıyla sınav salonuna geldi. Sınav görevlileri tarafından öğrencilere maske dağıtıldı.
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