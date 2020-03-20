Sivas'ta cuma namazı çağrısı karşılık buldu - Son Dakika
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Sivas'ta cuma namazı çağrısı karşılık buldu

7 saat önce

Sivas'ta cuma namazı çağrısı karşılık bulduDİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs nedeniyle cuma namazına ara verilmesi kararına Sivas'ta halkın riayet ettiği görüldü.

Sivas'ta cuma namazı çağrısı karşılık buldu

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs nedeniyle cuma namazına ara verilmesi kararına Sivas'ta halkın riayet ettiği görüldü. Camilere namaz için giden olmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma namazlarına ara verilmesi kararının ardından Sivas'ta vatandaşlar bugün evinde kalarak camiye gitmedi. Virüsten önce çok sayıda vatandaşın aynı anda namaz kıldığı ve avluya sığmadığı camiler koronavirüs nedeniyle uzun yıllar sonra ilk kez boş kaldı. Polis ekipleri namaz saatinde kentin simgelerinden Ulu Cami'nin giriş kapılarında güvenlik önlemi aldı. Öğle ezanının okunmasının ardından Ulu Cami müezzini hoparlörden vatandaşlara, namazlarını evde kılmaları konusunda uyarıda bulunarak, salgın hastalıktan kurtulmak için dua edilmesi çağrısı yaptı.

Sivas'ta cuma namazı çağrısı karşılık buldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:11 Kaynak: DHA

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