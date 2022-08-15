Sivas'ta Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 'indirim' yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 'indirim' yoğunluğu

15.08.2022 12:08

SİVAS'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından bugün indirimlerin başladığı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yoğunluk yaşandı.

SİVAS'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından bugün indirimlerin başladığı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bulunan 30'un üzerinde üründe bugünden geçerli olmak üzere indirimler başladı. Sivas'ta da indirimin ardından marketlerde alışveriş yoğunluğu görüldü. Kadı Burhanettin Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki Tarım Kredi Kooperatifi marketine sabah saatlerinde gelenler, alışveriş yaptı.

Sıklıkla Tarım Kredi Kooperatifi marketinden alışveriş yaptığını söyleyen Aydın Şahin, "Fiyatlarda küçük de olsa indirim ve yansımaları var. Günlük ihtiyaçlarımı aldım. Buradan devamlı alışverişim oluyor. Ben diğer zincir marketlerin de bu işin peşinden geleceğini düşünüyorum" dedi.

Ramazan Karadağ ise "Ucuzluk var. Yüzde 30 ile 40 gibi indirimler var. Bizim bütçemize göre çok güzel. Dışarı göre kat kat üstün. Diğer marketler çok yüksek. Her gün diğer marketlere zam geliyor. İnşallah daha da çok düşer. Bizler için fiyatlar çok uygun" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz? Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz? Canan Kaftancıoğlu ne dedi? Canan Kaftancıoğlu ne ile suçlanıyor, ne ceza aldı? Canan Kaftancıoğlu ne dedi? Canan Kaftancıoğlu ne ile suçlanıyor, ne ceza aldı? CANAN KAFTANCIOĞLU'NA ERDOĞAN'A YÖNELİK AÇIKLAMALARI NEDENİYLE 'HAKARET' SORUŞTURMASI CANAN KAFTANCIOĞLU'NA ERDOĞAN'A YÖNELİK AÇIKLAMALARI NEDENİYLE 'HAKARET' SORUŞTURMASI
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 'indirim' yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:02:01. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 'indirim' yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement