Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı bisiklet turuyla kutlandı - Son Dakika

SİVAS'ta Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü bisiklet turu ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi, Sivas'ta da kutlandı. Vali Salih Ayhan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında valilik binasında tebrikleri kabul etti. Tebriklerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı' okundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde bisiklet turu düzenlendi.

Sivas Millet Bahçesi'nden başlayan turda, Türk bayrakları ile donatılan motosikletler, İnönü Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı güzergahına geçiş yaptı. Bisiklet turu, valilik ek binası önünde son buldu. Tur sırasında, "Vatan sana canım feda" ve "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar atan bisikletliler ilgi çekti.