Sivas'ta "sağlık çalışanına şiddeti önleme" tatbikatı yapıldı

Sivas'ta, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı önlemeye yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği servisten taburcu edilecek bir hastanın yakını, sekretere gelerek işlemlerini hızlandırmasını ve beklemek istemediğini iletti.

Hasta yakınının serviste yüksek sesle ortamın huzurunu bozacak şekilde ve sekreteri tehdit ederek konuşması üzerine hemşire tarafından "beyaz kod" verildi.

Kod üzerine olay yerine gelen güvenlik görevlileri hasta yakınını uzaklaştırırken, sağlık çalışanı beyaz kod formunu doldurdu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen hastane başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, "beyaz kod" ile hastane personeline yönelik gerçekleşen fiziksel ya da sözel saldırılarda olay yerine en yakın güvenlik görevlisinin intikal ettirilmesini, personelin güvenliğini sağladıktan sonra olayın çözümlenmesini, kayıt altına alınmasını ve olaya maruz kalan personele gerekli bilgi ve desteğin verilmesini amaçladıklarını belirtti.

Sistemin işleyişiyle ilgili bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:

"Hastanemizdeki beyaz kod uygulama prosedürüne göre olaya maruz kalan personel 1111 nolu telefonu arayarak 'beyaz kod' bildirimi yapar, güvenlik görevlisi bildirimi alır almaz en hızlı şekilde olay yerine gelerek kişiyi olay yerinden uzaklaştırıp personelimizin güvenli bir ortamda olmasını sağlar ve bu olay kayıt altına alınır. Bugün beyaz kod tatbikatı yaparak hastanemizdeki prosedürün işleyişi ile ilgili gerekli çalışmaları yerinde değerlendirmiş olduk. Tatbikatı planlayan kalite koordinatörümüze ve görev alan personelimize teşekkür ederim."