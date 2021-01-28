Sivas'ta dağ keçisi popülasyonu giderek artıyor - Son Dakika

Sivas'ta dağ keçisi popülasyonu giderek artıyor

28.01.2021 11:13
Sivas'ta dağ keçisi popülasyonu giderek artıyor, System.String[]

Sivas'ta son üç yılda alınan önlemler sayesinde dağ keçisi popülasyonunda yaklaşık yüzde 60 artış sağlandı.

Sivas'ta son üç yılda alınan önlemler sayesinde dağ keçisi popülasyonunda yaklaşık yüzde 60 artış sağlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, AA muhabirine, Sivas'ın biyolojik çeşitlik anlamında çok zengin olduğunu söyledi.

Müdürlük olarak av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanarak gelecek nesillere aktarılmasının en önemli görevleri olduğunu belirten Çörtük, "Bu sene av koruma ve kontrol faaliyetlerine hız verdik. Tüm ekiplerimiz 7 gün 24 saat, mesai mefhumu gözetmeksizin av koruma faaliyetlerine devam etmekte." dedi.

Çörtük, av ve yaban hayatının korunması faaliyetlerini emniyet güçleri, muhtarlar, fahri av müfettişleri ve yereldeki vatandaşlarla sürdürdüklerini, aynı zamanda sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunduklarını anlattı.

827 kişiye 2 milyon ceza

Malatya, Sivas, Elazığ, Kahramanmaraş, Tunceli, Batman ve Diyarbakır'ın da sorumluluk sahalarında olduğunu aktaran Çörtük, "15. Bölge Müdürlüğü olarak 2020 yılında bölgemizde 827 kişiye idari işlem yaptık, yaklaşık 2 milyon idari para cezası kestik. Sivas'ta ise 276 kişiye işlem yaptık, yaklaşık 500 bin lira idari para cezası kestik." diye konuştu.

Çörtük, Sivas'ın Divriği ilçesinde kaçak avcıları drone ile tespit ederek yakaladıklarını ve bunun Türkiye'de ilk olduğunu dile getirerek, "Genel müdürümüz bize talimat vermişti ve bu talimat doğrultusunda biz bunu Sivas'ta gerçekleştirdik ve başarıya da ulaştık. Bundan sonra teknolojiyi daha etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaban keçisi sayısı yüzde 50-60 oranında arttı

Kullandıkları teknoloji sayesinde kaçak avcılığın önüne geçtiklerini ve dağ keçisi popülasyonunun artmasına önemli katkı sağladıklarını vurgulayan Çörtük, şunları kaydetti:

"Sivas'ta envanter çalışması yapmaya 2018 yılında başladık. İlk başladığımızda yaban keçisi sayısı 600'lerdeydi, 2019 yılında 725 yaban keçisi envanteri yaptık, şu anda 925. Son 1 yılda yüzde 25 artış oldu ama geçmişe dönük yüzde 50-60'a ulaştık. Bu bizim sadece doğrudan gözlem metoduyla ve teknolojik aletlerle yaptığımız gözlemler neticesindeki rakam. Bu rakamın daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Fotokapanlar kuruyoruz, droneler ile takip ediyoruz bu da bir farkındalık yarattı. Artık bu kaçak avcılara yönelik örnek uygulama oldu ve tüm Türkiye'ye yayıldı."

Çörtük, bu yıl 129 ton yemleme çalışmasıyla yaban hayatına destek vereceklerini dile getirerek, "Sivas'taki rakam ise 30 ton. Çetin kış şartlarından dolayı yaban hayatının desteklenmesi için arazide yemleme çalışmalarına devam edeceğiz." bilgisini paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta dağ keçisi popülasyonu giderek artıyor - Son Dakika


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