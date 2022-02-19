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SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI - Son Dakika

SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI

19.02.2022 16:25

SİVAS'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, dağcıların da katılımıyla çığda hayat kurtarma tatbikatı yaptı.

SİVAS'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, dağcıların da katılımıyla çığda hayat kurtarma tatbikatı yaptı.

Sivas'ta Vali Yardımcısı Adil Nas başkanlığında yapılan çığ koordinasyon toplantısında alınan kar çerçevesinde tatbikat düzenlendi. İlk olarak AFAD il Müdürlüğü'nde düzenlenen teorik eğitimlerin ardından kent merkezi yakınlarında yer alan Karaçayır mevkisinde çığ tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD İl Müdürlüğü tarafından organize edilen tatbikata kentte faaliyet gösteren 4 dağcı grubunun 60 üyesi de katıldı. Sahada gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çığ düşmesi sonucu kar altında kalan kişilere kar çubukları kullanılarak ulaşılması ve kurtarılması çalışması gerçekleştirildi. Tatbikatta AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç koordinasyonu sağladı.

SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI
SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI
SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI
SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI
SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI
SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI
SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI
SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI
SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Tatbikat, Sivas, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI - Son Dakika
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