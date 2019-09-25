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Sivas'ta deaş operasyonu: 3 gözaltı

2 saat önce

SİVAS'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Suşehri ilçesinde yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta deaş operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

SİVAS'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Suşehri ilçesinde yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suşehri ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu S.M.Z, M.S.M. ve M.H.  gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:31 Kaynak: DHA
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