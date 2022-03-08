Sivas'ta DEAŞ operasyonu - Son Dakika
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Sivas'ta DEAŞ operasyonu

08.03.2022 14:03
Sivas'ta DEAŞ operasyonu

Sivas Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü operasyonlarda 6 DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü operasyonlarda 6 DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; TEM Daire Başkanlığı, Sivas Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen toplam 6 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Sivas'ta DEAŞ operasyonu

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SİVAS'TA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA SİVAS'TA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA 4 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 10'U YABANCI UYRUKLU 20 GÖZALTI 4 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 10'U YABANCI UYRUKLU 20 GÖZALTI

Cumhuriyet, Terör, Sivas, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta DEAŞ operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta DEAŞ operasyonu - Son Dakika
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