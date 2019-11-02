Son Dakika Haberleri: Sivas'ta dehşete düşüren kaza kamerada
Son Dakika Genel Sivas'ta dehşete düşüren kaza kamerada

Sivas'ta dehşete düşüren kaza kamerada

6 saat önce

Sivas'ta dehşete düşüren kaza kameradaSİVAS - Sivas'ta meydana gelen ilginç bir trafik kazası güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi.

Sivas'ta dehşete düşüren kaza kamerada

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen ilginç bir trafik kazası güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde Kümbet mahallesindeki bir ara sokakta meydana geldi. Kazada, aracının ön tekeri kaldırıma sıkışan sürücü aracını kurtarmak için gaz pedalına yüklenince bir anda sıkıştığı yerden kurtulan araç önce arkasında bulunan bir kadına, ardından binanın duvarına on olarak da elektrik direğine çarparak durdu. Aracın çarptığı kadın hafif şekilde yaralandı. Araçta ve binanın duvarında maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta dehşete düşüren kaza kamerada

Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, sokakta sütyensiz gezerek estetikli göğüslerini sergiledi
Öldürülen YPG'li teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 22:47:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta dehşete düşüren kaza kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]