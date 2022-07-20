Sivas'ta Demir Çelik Fabrikası işçileri, maaşlarını alamayınca isyan bayrağını çekti! İşçiler fabrikaya kayyum atanmasını talep etti - Son Dakika
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Sivas'ta Demir Çelik Fabrikası işçileri, maaşlarını alamayınca isyan bayrağını çekti! İşçiler fabrikaya kayyum atanmasını talep etti

20.07.2022 20:42

Sivas Demir Çelik Fabrikası işçileri, aylardır maaşlarını alamadıklarını ve işçi haklarının gözetilmediğini ifade ederek Sivas kent merkezinde oturma eyleminde bulundular. Haklarını arayan işçiler, fabrikaya kayyum atanmasını talep ettiler.

Özel bir şirket yönetiminde yer alan Sivas Demir Çelik Fabrikasında çalışan ve bir süredir maaşlarını alamadıklarını öne süren 250 işçi, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde oturma eylemi yaptı. Fabrikaya kayyum atanmasını talep eden işçilerin eylemine Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Cemil Laçiner de destek verdi.

Sivas'ta maaşlarını alamayan işçiler kent merkezinde eylem yaptı

"GEÇİM SIKINTISI YAŞAMAKTAYIZ"

İşçilerin sorunlarını anlatan fabrika çalışanlarından Sefa Akın, "Bizim burada toplanma amacımız Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın yıllarca bitmeyen sorunlarıdır. Bizler bu sorunlarla uğraşmaktan bıktık. Bizim sesimiz her yerde duyulsun istiyoruz. Sivas'a büyük ekonomik katkısı bulunan Demir Çelik Fabrikası'nda aylardır maaş alamayan işçiler olarak burada eylemdeyiz. 5 aydır fabrikamızda çalışmalar durmuş bulunmakta. Biz maaş alamayan işçiler geçim sıkıntısı yaşamaktayız. Buradayız çünkü işçinin haklı mücadelesinde Sivas halkının yanımızda olmasını bekliyoruz" dedi.

Sivas'ta maaşlarını alamayan işçiler kent merkezinde eylem yaptı

"BİZ DİLENCİ DEĞİLİZ"

Eyleme katılan işçiler ve yakınları da yıllardır maaşlarını tam alamadıklarını, mağduriyetlerinin giderilmediğini ve hakların gözetilmediğini belirterek "Biz dilenci değiliz, emeğimizin karşılığını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta maaşlarını alamayan işçiler kent merkezinde eylem yaptı
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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Demir Çelik Fabrikası işçileri, maaşlarını alamayınca isyan bayrağını çekti! İşçiler fabrikaya kayyum atanmasını talep etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Demir Çelik Fabrikası işçileri, maaşlarını alamayınca isyan bayrağını çekti! İşçiler fabrikaya kayyum atanmasını talep etti - Son Dakika
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