Sivas'ta demir korkuluklara sıkışan köpek ekipler tarafından kurtarıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, demir korkuluklar arasına sıkışan sahipsiz köpek ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Karayolları 163. Şube Şefliği'ne ait asfalt yapım şantiyesinin etrafında bulunan korkuluklardan geçmeye çalışan köpek, burada sıkıştı.
Köpeğin havlama seslerini duyan çalışanlar, durumu Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden ekipler, demir korkulukları keserek, köpeği kurtardı.
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