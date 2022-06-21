Sivas'ta demir korkuluklara sıkışan köpek ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas'ta demir korkuluklara sıkışan köpek ekipler tarafından kurtarıldı

21.06.2022 16:38
Sivas'ta demir korkuluklara sıkışan köpek ekipler tarafından kurtarıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, demir korkuluklar arasına sıkışan sahipsiz köpek ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, demir korkuluklar arasına sıkışan sahipsiz köpek ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Karayolları 163. Şube Şefliği'ne ait asfalt yapım şantiyesinin etrafında bulunan korkuluklardan geçmeye çalışan köpek, burada sıkıştı.

Köpeğin havlama seslerini duyan çalışanlar, durumu Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, demir korkulukları keserek, köpeği kurtardı.

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Kaynak: AA

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta demir korkuluklara sıkışan köpek ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta demir korkuluklara sıkışan köpek ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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