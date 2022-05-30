Depodan sızan su bazı bahçelere zarar verdi - Son Dakika
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Depodan sızan su bazı bahçelere zarar verdi

30.05.2022 13:19

Sivas'ın Hafik ilçesinde içme suyu deposundan sızan su nedeniyle bazı evlerin bahçesi ve samanlığı zarar gördü.

Sivas'ın Hafik ilçesinde içme suyu deposundan sızan su nedeniyle bazı evlerin bahçesi ve samanlığı zarar gördü.

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, depodan sızan su nedeniyle bahçesi zarar gören 4 evde incelemede bulundu.

Çuhadaroğlu, geçen yıl deponun altında sızıntının olduğu yeri 6 mikser betonla doldurduklarını belirterek, "Ancak bu sene dolgu olan kısım dayanamayıp çöktü. İller Bankasına su deposu yapmak için kredi başvurusunda bulunduk ve 2 hafta önce gelip kontrol ettiler. 400 metreküplük su deposu yapacağız inşallah." diye konuştu.

Belirli dönemlerde sızan suyun evlerini bastığını ve yıllardır bu sorunu yaşadıklarını dile getiren Fevzi Karavasar da bahçesinin zarar gördüğünü anlattı.

Vatandaşlardan Sami Soğancıoğlu da içme suyu deposundaki sızıntının zirai aletlere ve samanlığa zarar verdiğini belirtti.

Depodan sızan su bazı bahçelere zarar verdi
Depodan sızan su bazı bahçelere zarar verdi
Depodan sızan su bazı bahçelere zarar verdi
Depodan sızan su bazı bahçelere zarar verdi
Depodan sızan su bazı bahçelere zarar verdi
Depodan sızan su bazı bahçelere zarar verdi
Depodan sızan su bazı bahçelere zarar verdi
Depodan sızan su bazı bahçelere zarar verdi
Depodan sızan su bazı bahçelere zarar verdi

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Kaynak: AA

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