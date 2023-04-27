Sivas'ta deprem! 4,3 şiddetinde deprem gerçekleşti - Son Dakika
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Sivas'ta deprem! 4,3 şiddetinde deprem gerçekleşti

27.04.2023 19:24
Sivas'ta deprem! 4,3 şiddetinde deprem gerçekleşti

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen 4,3 şiddetinde ki deprem yerin 7 km altında gerçekleşti. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşasalar da herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.33'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

OLUMSUZ DURUM YOK

Gürün Kaymakam Halil Yazıcı, deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Sivas'ta deprem! 4,3 şiddetinde deprem gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta deprem! 4,3 şiddetinde deprem gerçekleşti - Son Dakika
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