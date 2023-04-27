Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.33'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Gürün Kaymakam Halil Yazıcı, deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta deprem! 4,3 şiddetinde deprem gerçekleşti - Son Dakika