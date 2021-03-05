SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı - Son Dakika

SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı

05.03.2021 19:15

Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadıSİVAS'ta Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tatbikat düzenlendi.

Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı

SİVAS'ta Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tatbikat düzenlendi. Gerçeği aratmayan tatbikatta, göçük altında kalanların kurtarılması canlandırıldı.

Deprem haftası dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan tatbikata Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü katıldı. Tatbikata, AFAD Müdürlüğü, ANDA Kardeşe Vefa Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İnsani Yardım Vakfı (İHH), itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinden oluşan yaklaşık 238 kişilik personel 57 araçla katıldı. Senaryo gereği merkez üssü 'Deliller Fayı Tecer Segmenti' hattında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kentte bulunan Organize Sanayi bölgesinde birçok işyeri ve okul binası çökerken, bazı bölgelerde yangın çıktı. İçinde öğrencilerin bulunduğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kalorifer dairesinde doğalgaz sızıntısı sonucu patlama meydana geldi. Yangın çıkan binada hasar oluştu. Senaryo gereği afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler göçük altında kalanları kurtarmak için çaba harcadı. Yaralı kurtarılan afetzedeler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.

'HER AN HAZIR OLMALIYIZ'

Başarıyla sonuçlandırılan tatbikatla ilgili açıklama yapan Vali Salih Ayhan, son günlerde kentte küçük çaplı depremler yaşandığına dikkat çekerek Yaşamış olduğumuz depremlere göz attığımızda saatin hiçbir önemi yok her an hazırlıklı olmalıyız. Türkiye'nin en büyük fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bildiğiniz üzere geçmiş yıllarda bir heyelan oldu ve 15 vatandaşımız vefat etti. Yani tehlikeli bir fay hattı üzerinde bulunmaktayız. 2021 yılı afet eğitim yılı. Ne zaman tüm vatandaşlarımız afete hazır olur işte o zaman Türkiye afete hazırdır demektir. Deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapıp nasıl hareket etmemiz gerektiğine vakıf olmamız gerekmekte. Bu coğrafyada yaşayan herkesin bu konuyu içselleştirmesi lazım. Eğitimsizlikten kaynaklı can ve mal kayıpları meydana gelmekte. Deprem öncesinde eğitimler için harcanan her 1 lira, deprem sonrasında bizleri en az 7 liradan kurtarıyor dedi.

'AFETLE SAVAŞTA HERKESİN GÖREVİ VAR'

İçişleri bakanlığının 2021 yılını 'Afet eğitim yılı ilan ettiğine dikkat çeken Vali Ayhan, Depremin ilk dakikalarında yalnız başımıza olduğumuzu bilmeli ve güçlü olmalıyız. Çünkü sadece hazırlığımız ve bilgimiz bizimle beraber. Sivas'ta farkındalık eğitimi verilen kişi sayısı 8 bin 600. Henüz yolun başındayız. Yaklaşık 300 bin kişiye eğitim vermeyi hedefliyoruz. İlimizin fotoğrafını çekerek olası bir afet anında nasıl hareket etmemiz gerektiğinin hazırlığı yaptık. Türkiye'de bu hazırlığı yapan 7 ilden biri Sivas. Afet bir savaştır ve bu savaştan en küçük bireyden en yaşlısına kadar herkesin bir görevi vardır. Başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Eğitim çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek diye konuştu.

SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı

Deprem Haftası, Tatbikat, Deprem, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı - Son Dakika


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