Deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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Sivas'ta, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Yerel Düzey Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

4 Eylül Mahallesi'ndeki tatbikata, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Servis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ile sivil toplum kuruluşları, polis ve jandarmadan oluşan çok sayıda ekip katıldı.

Senaryo gereği, AFAD ekiplerine merkez üssü Deliler Fayı'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, 4 Eylül Mahallesi'nde iki binada göçük oluştuğu ve enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ihbarı yapıldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için seferber oldu.

Jandarma arama kurtarma köpeğinin de görev aldığı tatbikatta, AFAD ekiplerince göçük altından çıkarılan yaralılar, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatı Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi.

Ayhan, tatbikatta görev alan ekiplere teşekkür etti.