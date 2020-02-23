Sivas'ta derbi coşkusu
6 saat önce
Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti Sivas'ta sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti Sivas'ta sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.
Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmesi, Sivas'ta Galatasaraylı taraftarlarca coşku ile kutlandı. Maçın sona ermesi ile sokaklara çıkan taraftarlar kutlamalar yaptı. Tarihi kent meydanında toplanan taraftarlar meşale yakıp takımları lehinde tezahüratlar yaptı. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. - SİVAS
Son Dakika Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir Galatasaray'a Florya'da şampiyon gibi karşılama Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı!