Sivas'ta derbi coşkusu - Son Dakika
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Sivas'ta derbi coşkusu

6 saat önce

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti Sivas'ta sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.

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Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti Sivas'ta sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.


Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmesi, Sivas'ta Galatasaraylı taraftarlarca coşku ile kutlandı. Maçın sona ermesi ile sokaklara çıkan taraftarlar kutlamalar yaptı. Tarihi kent meydanında toplanan taraftarlar meşale yakıp takımları lehinde tezahüratlar yaptı. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. - SİVAS

Galatasaray, Fenerbahçe, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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