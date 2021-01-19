Sivas'ta devlet desteğiyle bal üreticilerinin sayısı artıyor - Son Dakika

Sivas'ta devlet desteğiyle bal üreticilerinin sayısı artıyor

19.01.2021 17:53
Sivas'ta devlet desteğiyle bal üreticilerinin sayısı artıyor, System.String[]

Sivas'ta bal üretimi yapan tesisleri gezen Vali Salih Ayhan, kentin çiçek balı üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer aldığını bildirdi.

Sivas'ta bal üretimi yapan tesisleri gezen Vali Salih Ayhan, kentin çiçek balı üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer aldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılığa verilen destekler sayesinde bal üretiminde başarı çıtası yükselmeye devam ediyor.

İl genelinde hayata geçirilen başarılı çalışmalar ve üretim modelleri bal üreticilerinin sayısını artırıyor.

Vali Ayhan, bu kapsamda 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bal firmalarını ziyaret etti

Avar Bal, Kır Bal ve Zara Bal'a ait tesisleri gezen Ayhan, firmaların bal işlemi, ithalat ve ihracat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayhan, Sivas'ta geçmişten gelen arıcılık kültürünün artan üretim miktarlarıyla daha iyi noktaya geldiğini belirterek tarım ve hayvancılığa destek vermek için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Bal üretimi potansiyelinin artmaya devam ettiğini aktaran Ayhan, arıcılığın Sivas'taki en önemli tarımsal faaliyetler arasında yer aldığını vurguladı.

Ayhan, üreten çiftçilere ve bal işlemi yapan firmalara öz verili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Tozanlı Vadisi'nde başlatılan çalışmalarla organik arıcılıkta Sivas marka olacaktır. Şehrimiz arıcılık işletme sayısı bakımından Türkiye'de ikinci, bal üretiminde de dördüncü sırada yer almaktadır. Ayrıca ilimiz, çiçek balında da ülkemizde birinci sırada bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Salih Ayhan, Türkiye, Tarım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta devlet desteğiyle bal üreticilerinin sayısı artıyor - Son Dakika Ekonomi


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