Sivas'ta "devletin şefkat eli" mağdur vatandaşlara otelde sıcak ortam sunuyor - Son Dakika

Sivas'ta "devletin şefkat eli" mağdur vatandaşlara otelde sıcak ortam sunuyor

16.12.2020 11:29
Sivas'ta

Sivas'ta 2020 yılında çeşitli sebeplerden dolayı dışarıda kalmış veya evi olmayan 547 kişi, Valilik bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) anlaşmalı olduğu otelde ücretsiz konakladı.

Sivas'ta 2020 yılında çeşitli sebeplerden dolayı dışarıda kalmış veya evi olmayan 547 kişi, Valilik bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) anlaşmalı olduğu otelde ücretsiz konakladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerden gelen sığınmacılar, yolda kalan mağdurlar, diğer il ve ilçelerden hastane işlemleri için gelenler, eşinden şiddet görmüş ya da doğal afet sonucu dışarda kalmış kişiler, SYDV'nin anlaşmalı olduğu otelde ücretsiz misafir ediliyor.

Oteli gezen Vali Salih Ayhan, işletme sahibi ve vakıf yöneticilerinden bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti. Ayhan, burada yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla mağdur vatandaşlara devletin şefkatli elini uzattıklarını belirtti.

Herhangi bir nedenle devletine sığınma gereği hisseden vatandaşlara anlaşmalı oldukları otelde konaklama imkanı sağladıklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"2020 yılı içerisinde 547 vatandaşımıza bu minvalde hizmet verildi. 36 vatandaşımız da an itibarıyla konaklama ihtiyacını buradan gideriyor. Bu vatandaşlarımız için yaklaşık 500 bin lira kaynak ayırdık. Helali hoş olsun. Biz bunu ibadet olarak görüyoruz. Sivas'ta kimse aç ve açıkta kalmaz. Vatandaşlarımızı güzel bir şekilde burada misafir ediyoruz. Bu duruma düşen vatandaşlarımız, vakfımızın 7 gün 24 saat açık olan 08502241058 numaralı telefonunu araması yeterli."

Ziyarette, SYDV Müdürü Sudi Yıldız da yer aldı.

Hastane, Valilik, Şiddet, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 'devletin şefkat eli' mağdur vatandaşlara otelde sıcak ortam sunuyor - Son Dakika


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