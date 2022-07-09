Devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

09.07.2022 12:47

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sedat Bal (44) yönetimindeki 27 ACS 640 plakalı hafif ticari araç, Polat Paşa köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra hafif ticari araçta bulunan Gülhan (39), Nisa Nur (21), Recep (14) ve Esma Bal (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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