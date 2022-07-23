Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen bebek B.D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Tragger, Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki bebek öldü - Son Dakika

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