Sivas'ta, devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı
22 dakika önce
SİVAS'ta, kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:24 Kaynak: DHA
SİVAS'ta, kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas- Kayseri
karayolu Kovalı mevkisinde meydana geldi. Murat Dündar yönetimindeki 28 M 5117 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Dündar ile minibüsteki 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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