Sivas'ta devrilen otomobil yandı: 2 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen otomobil yandığı kazada 2 kişi yaralandı.
A.U (74) yönetimindeki 58 EP 813 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolu Çokrak köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan A.A. (55) yaralandı.
Yoldan geçen vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar, ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların çıkartılmasının ardından otomobilde yangın çıktı.
Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.