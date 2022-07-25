Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

25.07.2022 11:46
Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

E.B. (42) yönetimindeki 44 ADS 051 plakalı otomobil, Malatya-Gürün kara yolunun Gürün ilçesi yakınlarında devrildi.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki S.K. (18) ve E.E. (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.B'nin cenazesi de otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

YORUMLAR
500
Tarlaya uçan aracın sürücüsü öldü, kişi ise yaralandı Tarlaya uçan aracın sürücüsü öldü, kişi ise yaralandı Malatya'da üretip dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar Malatya'da üretip dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar
Kaynak: AA

Malatya, Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
11:33 "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede
11:33 Kurtlar Vadisi'nin aşiret düğünü versiyonu ilgi çekti! Operasyon müziğiyle salona girdiler
11:27 Otomotiv Sanayii Derneği'nden ÖTV açıklaması! İndirim gelecek mi?
11:12 Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor
11:11 ABD'de dehşete düşüren saldırı! Denizden fırlayan 100 kiloluk yelken balığı yaşlı kadını cinsel organından vurdu
11:08 Demet Özdemir'in bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Dünyaca ünlü markaya aitmiş
11:04 Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı
10:59 Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor
10:58 Güne yükselişle başlayan gram altın 989 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 11:48:13. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement