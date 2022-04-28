Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

28.04.2022 16:50
Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ercan Kara (20) yönetimindeki 37 AT 222 plakalı otomobil, Sivas- Malatya kara yolu Kangal ilçesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Agit Esen (21), Deniz Değirmen (20) ve Ayşe İlgün (22) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Otomobil, Malatya, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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