Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ş.Ç. (50) yönetimindeki 24 AAS 253 plakalı otomobil, Tepeköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan N.Ç. (44), Z.E.Ç. (20), Z.G.Ç. (18) ve Z.B.Ç. (6) yaralandı.
Zara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.Ç, Z.E.Ç. ve Z.G.Ç. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika