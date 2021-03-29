Sivas'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Selahattin Topçu (45) idaresindeki 58 HJ 495 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu sanayi siteleri yakınlarında, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Murat (30), Songül (22), Aysima (2) ve Almira Sare Kaya (4) ile Sultan Kılıç (60) ve Ayşe Topçu (49) yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sultan Kılıç, Sivas'a sevk edildi.