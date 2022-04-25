Sivas'ta devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki trafik kazasında 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Hüseyin D. (60) yönetimindeki 60 ABT 387 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Yıldızeli ilçesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Döndü Dündar (52), Münire Dündar (27), Hüseyin Dündar (1), İsmet Dündar (6), Afra Su Dündar (5), Gülpembe Kale (31), Yurdagül Seher Kale (4) ve Zümra Miraç Kale (9) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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