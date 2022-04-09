Sivas'ta devrilen tır, Kayseri yolunun bir süre trafiğe kapanmasına neden oldu - Son Dakika

Sivas'ta cam yüklü bir tırın devrilmesi sonucu kent merkezinden Kayseri'ye giden yol bir süre trafiğe kapatıldı.
İran'dan Kayseri'ye cam taşıyan Yusuf Sonaş (31) idaresindeki 06 SFZ 45 plakalı tır, otogar kavşağından dönerken devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerini güvenlik çemberine alan ekipler, tırdan sızan mazot nedeniyle kent merkezinden Kayseri'ye giden yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.
Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Tırın, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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