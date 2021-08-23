Sivas'ta devrilen traktör römorkunun altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
K.Ç'nin (78) kullandığı traktörün römorku, Çandır köyü Toplukaya mevkisinde kancasından çıktı.
K.Ç'nin yeniden traktöre bağlamak istediği römork, arazinin engebeli olması nedeniyle devrildi.
Römorkun altında kalan K.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaşlı adamın cenazesi otopsi için Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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