Sivas'ta dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Sivas Belediyesi, korona virüse karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Korona virüs başta olmak üzere salgın hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için Sivas belediyesi tarafından başlatılan ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları, şehirlerarası terminal, akan ve durgun sular gibi bakterilerin yaşayabileceği ortamlarda tedbirler alınarak ilaçlama çalışmaları yapıldı.



Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları camiler, tren garı ve hava alanında devam etti. Öncelikle Cuma namazının kalabalık olarak kılındığı Ulu cami, Paşa Cami ve Meydan Camisinde yapılan ilaçlama ilerleyen günlerde de devam edecek.



Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, son günlerde dünyayı sarsan coronavirüs ve halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzluklara karşı önlem alındığını belirtti. Duman, "Bugün Cuma olması sebebiyle camilerimizde dezenfekte çalışmalarımızı yapıyoruz. Resmi tatilin gündeme gelmesiyle birlikte yoğunluk olabilecek tren garı ve hava limanında da dezenfekte işlemlerimizi yapacağız. Belediye olarak kalabalık ortamlarda gerekli önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımız da kişisel önlemlerini aldıkları zaman bu alanları rahatlıkla kullanabilirler. Belediye birimlerimizde de vatandaş yoğunluğunun olduğu yerlerde dezenfekte işlemlerimiz tamamlandı. Daha sonrasında ise diğer kamu kurumlarında dezenfekte işlemlerimiz devam edecek. Kültür merkezleri faaliyetlerimize bir süre ara verdik. Merkezde bulunan havuzumuz da yine bir süreliğine kapalı olacak " dedi.



Vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Duman, "Biz belediye olarak tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızda kişisel tedbirlerini aldıkları takdirde bu sıkıntıları da inşallah atlatmış olacağız" şeklinde konuştu.



Mahalle muhtarları ile istişare edilerek yapılan dezenfekte çalışmalarını muhtarlar da yakından takip etti. Muhtarlar yapılan çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür etti. - SİVAS