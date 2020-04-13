Sivas'ta din görevlileri 7 bin 205 yaşlıyı evlerinde ziyaret etti - Son Dakika

Sivas'ta din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmayan 7 bin 205 yaşlının ihtiyaçlarını giderdi.

Sivas Valiliği koordinesinde, İl Müftülüğünün çalışmasıyla il ve ilçelerdeki din görevlileri, görev yaptıkları cami veya Kur'an kursunun bulunduğu bölgelerdeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Bugüne kadar 7 bin 205 evi ziyaret eden görevliler, yaşlıların gıda ihtiyaçlarını karşıladı, maaşlarını ulaştırıp evlerini temizledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına da katılan görevliler, ihtiyacı olan ailelere erzak ulaştırdı.