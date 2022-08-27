Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.E.K idaresindeki 58 BS 056 plakalı Toyota marka otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan E.K yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıktı aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika

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