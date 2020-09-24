Sivas'ta direkten düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta internet kablosunu onarmak için çıktığı direkten düşen kişi yaralandı.
Gürçayır beldesinde yaşayan Cevdet Öksüm (54), internet kablosunda oluşan arızayı gidermek için ağaç direğe tırmanmaya başladı.
Dengesini kaybeden Öksüm, yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.
Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Öksüm, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:07 - Kaynak: AA
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