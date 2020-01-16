Sivas'ta diş hekimini darbeden sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta diş hekimini darbeden sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika

Sivas'ta diş hekimini darbeden sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası

6 saat önce

Sivas'ta diş hekimini darbettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas'ta diş hekimini darbeden sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası, System.String[]

Sivas'ta diş hekimini darbettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar O.T. ve karısı B.T. katılmadı, mağdur diş hekimi A.D. ile sanıkların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Diş hekimi A.D, önceki beyanlarını tekrar ederek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan B.T'nin avukatı ise önceki ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, müvekkilinin müştekiye hakaret etmediğini öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Sanık O.T'nin avukatı da müvekkilinin beraatini talep ederek, ceza verilecekse de haksız tahrik indiriminden yararlandırılmasını istedi.

Sanık O.T'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın eşi B.T'nin ise beraatine hükmetti.

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde 22 Haziran 2018'de, O.T. hastaneye götürdüğü eşi B.T'nin anlattıklarına inanmadığı gerekçesiyle tartıştığı diş hekimi A.D'yi darbetmişti.

Gözaltına alınan O.T, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı üzerine tutuklanmıştı. Daha sonra tahliye edilen sanık, tutuksuz yargılanmaya başlamıştı.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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