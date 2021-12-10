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Sivas'ta diyabetli 157 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak - Son Dakika

Sivas'ta diyabetli 157 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak

10.12.2021 16:51
Sivas'ta diyabetli 157 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak

Sivas'ta tip 1 diyabet hastası 157 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.

Sivas'ta tip 1 diyabet hastası 157 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.

Valilik, diyabetli çocukların yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle "Elinize Değil Yüreğinize Dokunuyoruz" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında Valilik ek binada düzenlenen programda, diyabet hastası 157 çocuğun ailelerine sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.

Cihaz sayesinde aileler, çocuklarının glikoz ölçümünü parmaklarını delmeden, kola takılan aparat sayesinde kolaylıkla yapacak ve risk durumunu raporlayabilecek. Gün içinde vücuttaki şeker miktarını anlık ölçen cihaz, ücretsiz uygulama sayesinde akıllı telefonlardan da takip edilebilecek. Aileler bu sayede çocuklarının sağlık durumunu doktorlarıyla da paylaşacak.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, cihazların dağıtılmasıyla projeyi somutlaştırdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu diyabet cihazıyla çocuklarımızın artık parmakları delinmeyecek, acı hissetmeyecekler. Projemiz Türkiye'de 20 bin çocuğa adeta ışık oldu. Onların da inşallah parmakları artık delinmeyecek. Bu konudaki güzel gelişmeleri de takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte artık diyabet yönetimini çok daha iyi şekilde yapacağız. Bu projeyi sadece cihaz alımı olarak görmeyin. Birlikteliklerimiz devam edecek. Eğitimlerimiz ve rehberlik faaliyetlerimiz de olacak."

Projeden yararlanan 13 yaşındaki Zeynep Altunhan da 10 yıldır diyabet hastası olduğunu dile getirerek, "Geceleri şekerim çok düşüyordu. Ailem ve ben çok zorlanıyorduk. Sadece bu ay içinde 3 kez hastanede yattım. Artık bu şekilde olumsuzluklar yaşayacağımı düşünmüyorum. Vali Bey'e çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Durdu Kayayurt ise oğlunun bu hastalıkla 4 yıldır mücadele ettiğini belirterek, bu süreçte çok sıkıntı çektiklerini, cihaz sayesinde hem oğlunun hem de kendisinin yaşamının kolaylaşacağını anlattı.

Sivas'ta diyabetli 157 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Sivas'ta diyabetli 157 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Sivas'ta diyabetli 157 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Sivas'ta diyabetli 157 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Sivas'ta diyabetli 157 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak

Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta diyabetli 157 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta diyabetli 157 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak - Son Dakika
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