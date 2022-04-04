Sivas'ta doğal gaz patlamasında yaralanan yaşlı çift taburcu edildi - Son Dakika

Sivas'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan üç kişiden 2'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde dün gece doğal gaz sıkışması sonucu oluşan patlamada yaralanan Abdi (82) ve eşi İnmi Kaya (74), hastanedeki tedavilerinin ardından evlerine döndü.

Patlamanın meydana geldiği dairenin üst katında oturan yaşlı çift, harabeye dönen evlerini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Abdi Kaya, gazetecilere, patlamanın oğlunun yaşadığı dairede meydana geldiğini söyledi.

Uykudayken patlamanın yaşandığını belirten Kaya, "Patlama çok şiddetliydi. Üst kattan aşağıya inemedik." dedi.

Gözyaşlarıyla olayı anlatan anne İnmi Kaya ise olay esnasında uyuduğunu dile getirerek, "Patlama sonrası yataktan aşağıya düştüm. O zaman farkına varabildim." diye konuştu.

Bu arada patlamada yaralanan çiftin oğlu Turan Kaya'nın (42) Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Vücudunda yanıklar oluşan Kaya'nın yanık ünitesi olan bir başka hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Kaya'nın, eşinin yurt dışında bulunduğu belirtildi.

Doğal gaz firması ve AFAD ekipleri de eve gelerek incelemede bulundu.

AFAD ekiplerinin ağır hasar gören üç katlı binanın tahliye edilmesi yönünde rapor tuttuğu öğrenildi.