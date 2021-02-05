Sivas'ta doğal gaz zehirlenmesi şüphesi; 2 kardeş hastanelik oldu

SİVAS'ta, evlerinde aniden fenalaşan Şeyma (5) ile kardeşi Hamza Yiğit Kaydan (2), doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Kaleardı Mahallesi'nde yaşayan Hatice ve Rahmi Kaydan çiftinin çocukları Şeyma ve Hamza Yiğit, evde aniden rahatsızlandı. Çocuklarının baygın olduğunu fark eden çift, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şeyma ve kardeşi Hamza Yiğit, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, evde yüzde 60 doğal gaz sızıntısı olduğu belirlendi.