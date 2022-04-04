SİVAS'TA DOĞALGAZ PATLAMASI GÜVENLİK KAMERASINDA: 3 YARALI - - Son Dakika
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SİVAS'TA DOĞALGAZ PATLAMASI GÜVENLİK KAMERASINDA: 3 YARALI -

04.04.2022 03:20

SİVAS'ta 3 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.

SİVAS'ta 3 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu.

Olay saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi 3'üncü Sokak üzerindeki 3 katlı aile apartmanında yaşandı. Turan K.?nın (42) yaşadığı evde doğalgaz kaynaklı şiddetli bir patlama geldi. Zemin kat bina duvarlarının yıkılmasına neden olan patlamada çevredeki binalarda da hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, Aksa doğalgaz ekibi de sızıntıya karşı doğalgaz hattını kesti, incelemede bulundu.

Patlama esnasında evde bulunan Turan K. ile birlikte üst katta oturan babası Abdi K. (82) ve annesi İnmi K. (74) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Turan K.?nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri evde yaşayan Turan K.?nın sorunlu olduğunu ve daha önce de evde bir kaç kez yangın çıkardığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

SİVAS'TA DOĞALGAZ PATLAMASI GÜVENLİK KAMERASINDA: 3 YARALI -
SİVAS'TA DOĞALGAZ PATLAMASI GÜVENLİK KAMERASINDA: 3 YARALI -
SİVAS'TA DOĞALGAZ PATLAMASI GÜVENLİK KAMERASINDA: 3 YARALI -

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA DOĞALGAZ PATLAMASI GÜVENLİK KAMERASINDA: 3 YARALI - - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİVAS'TA DOĞALGAZ PATLAMASI GÜVENLİK KAMERASINDA: 3 YARALI - - Son Dakika
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