Sivas'ta doktorlara yönelik fetö operasyonunda 1 tutuklama
1 saat önce
SİVAS'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 doktordan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:05 Kaynak: DHA
SİVAS'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 doktordan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, FETÖ/PDY'nin doktor yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ifadelerinde ve sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin 'ByLock' görüşme içeriklerinde adları geçen doktorlardan M.A., M.Y., O.Y. ve M.Ü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.A., M.Y. ve O.Y. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kıran-4 operasyonunda mağaralar bombalandı MHP lideri Bahçeli'den hastalığıyla ilgili paylaşımlara suç duyurusu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert deprem uyarısı: Bilgi kirliliğini affetmeyiz Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı