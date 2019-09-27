Son Dakika Haberleri: Sivas'ta doktorlara yönelik fetö operasyonunda 1 tutuklama
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Sivas'ta doktorlara yönelik fetö operasyonunda 1 tutuklama

1 saat önce

SİVAS'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 doktordan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta doktorlara yönelik fetö operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]
SİVAS'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 doktordan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin doktor yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ifadelerinde ve sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin 'ByLock' görüşme içeriklerinde adları geçen doktorlardan M.A., M.Y., O.Y. ve M.Ü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.A., M.Y. ve O.Y. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:05 Kaynak: DHA
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