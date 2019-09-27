Son Dakika Haberleri: Sivas'ta doktorlara yönelik fetö operasyonunda 1 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta doktorlara yönelik fetö operasyonunda 1 tutuklama

31 dakika önce

Sivas'ta doktorlara yönelik FETÖ operasyonunda 1 tutuklamaSİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 doktordan 1'i tutuklandı.

Sivas'ta doktorlara yönelik FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 doktordan 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin doktor yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ifadelerinde ve sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin ByLock görüşme içeriklerinde adları geçen doktorlardan M.A., M.Y., O.Y. ve M.Ü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ü., tutuklanırken M.A., M.Y., ve O.Y, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas'ta doktorlara yönelik fetö operasyonunda 1 tutuklama

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıran-4 operasyonunda mağaralar bombalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert deprem uyarısı: Bilgi kirliliğini affetmeyiz Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 19:10:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta doktorlara yönelik fetö operasyonunda 1 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]