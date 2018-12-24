Sivas'ta Dolandırıcılık İddiası
2 saat önce
Sivas'ta "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki kadın, gözaltına alındı.
Sivas
'ta "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki kadın, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte pazarcı, manav ve marketçiler başta olmak üzere 13 esnafın tırnakçılık yöntemiyle dolandırılmaları üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık, Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Esnafın verdiği para üstlerini el çabukluğunu kullanarak tırnakçılık yönetimiyle dolandırdıkları iddia edilen ve akraba oldukları öğrenilen C.Y. (30) ile Y.Y. (25) polisin takibi sonucu esnafı dolandırmak için çıktıkları kent merkezinde suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, kucaklarındaki çocuklarıyla adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:50 Kaynak: AA
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